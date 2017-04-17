Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сибирские ученые выяснили, что мамонты страдали характерными для людей заболеваниями

Сибирь
17 апреля, 11:05 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 17, апреля. /ТАСС
Исследование подтверждает теорию вымирания древних животных в результате минерального голодания после экологических изменений на планете
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ), изучив коллекцию останков якутских мамонтов, пришли к выводу, что эти древние животные страдали заболеваниями, характерными для людей. Это подтверждает теорию вымирания древних животных в результате минерального голодания после экологических изменений на планете, сообщили в пресс-службе вуза.

"Исследование показало, что почти половина костей древних млекопитающих имеет признаки серьезных патологий, типичных и для скелетной системы человека", - уточнили в пресс-службе.

Смотрите также
Томские палеонтологи обнаружили в Сибири рекордную в стране концентрацию костей мамонтов

Палеонтологи изучили коллекцию останков якутских мамонтов, собранную на одном из самых крупных в мире местонахождений мамонтовой фауны - Берелех. На 42% образцов были выявлены признаки заболеваний скелетной системы, среди них есть две патологии, которые на останках этих животных никто в мире еще не выявлял. "Одно из заболеваний у врачей называется "суставная мышь", или "рисовое зерно". Это свободно расположенный в полости сустава фрагмент отделившейся костной или хрящевой ткани, довольно часто эта патология отмечается у людей", - приводит пресс-служба слова заведующего лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя Сергея Лещинского.

Еще одна аномалия, впервые описанная у мамонтов, - незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков. Лещинский пояснил ТАСС, что исследования прошлого помогают ученым делать более точные прогнозы природных процессов. В частности, эти выводы подтверждают теорию и о том, что минеральный дисбаланс может приводить к вымиранию целых видов.

"Древние вымирания актуальны и при исследованиях современных вымираний. Это проблемы экологии, и другие, - отметил ученый. - Заболеваемость людей увеличивается, количество заболеваний растет, наше исследование касается болезней скелетной системы, связанной с минеральным дисбалансом. Это проблема диетологии, правильного питания: человек постепенно отходит от своей природы, ест не совсем правильно".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
3
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
4
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Семья в Кузбассе обвиняется в истязании опекаемых детей и убийстве одного из них
7
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
Темы дня
Загрузка...
Реклама