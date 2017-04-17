Сибирские ученые выяснили, что мамонты страдали характерными для людей заболеваниями

ТОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ), изучив коллекцию останков якутских мамонтов, пришли к выводу, что эти древние животные страдали заболеваниями, характерными для людей. Это подтверждает теорию вымирания древних животных в результате минерального голодания после экологических изменений на планете, сообщили в пресс-службе вуза.

"Исследование показало, что почти половина костей древних млекопитающих имеет признаки серьезных патологий, типичных и для скелетной системы человека", - уточнили в пресс-службе.

Палеонтологи изучили коллекцию останков якутских мамонтов, собранную на одном из самых крупных в мире местонахождений мамонтовой фауны - Берелех. На 42% образцов были выявлены признаки заболеваний скелетной системы, среди них есть две патологии, которые на останках этих животных никто в мире еще не выявлял. "Одно из заболеваний у врачей называется "суставная мышь", или "рисовое зерно". Это свободно расположенный в полости сустава фрагмент отделившейся костной или хрящевой ткани, довольно часто эта патология отмечается у людей", - приводит пресс-служба слова заведующего лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя Сергея Лещинского.

Еще одна аномалия, впервые описанная у мамонтов, - незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков. Лещинский пояснил ТАСС, что исследования прошлого помогают ученым делать более точные прогнозы природных процессов. В частности, эти выводы подтверждают теорию и о том, что минеральный дисбаланс может приводить к вымиранию целых видов.

"Древние вымирания актуальны и при исследованиях современных вымираний. Это проблемы экологии, и другие, - отметил ученый. - Заболеваемость людей увеличивается, количество заболеваний растет, наше исследование касается болезней скелетной системы, связанной с минеральным дисбалансом. Это проблема диетологии, правильного питания: человек постепенно отходит от своей природы, ест не совсем правильно".