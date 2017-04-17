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Сильный ветер повалил подъемный кран на стройплощадке храма в Кемерове

Сибирь
17 апреля, 11:57 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Пострадавших и погибших в результате инцидента нет
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КЕМЕРОВО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Подъемный кран упал у строящегося храма в Центральном районе Кемерова, пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"На стройке возле храма на проспекте Притомский упал гусеничный подъемный кран", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Последствия происшествия устраняются. По предварительной версии, кран упал из-за сильного ветра.

На фотографиях, размешенных в социальных сетях, видно, что техника упала за пределы огороженной строительной площадки, в том числе - частично на внутриквартальную дорогу, в нескольких метрах от которой были припаркованы автомобили.

По данным управления МЧС по области, в понедельник на территории региона ожидается сильный ветер местами до 24 м/ с.

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