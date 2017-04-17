Более 50 человек эвакуировали из дома в Иркутске, где коммунальщики нашли взрывчатку

ИРКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Более 50 человек были эвакуированы из жилого дома в микрорайоне Первомайский в Иркутске, в подвале которого сотрудники коммунальной службы обнаружили взрывчатку, сообщили в пресс- службе управления Росгвардии по Иркутской области.

"В дежурную часть отдела полиции № 3 Иркутска поступило сообщение об обнаружении подозрительных предметов в одном из подвалов дома в микрорайоне Первомайский. Сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию и в полном объеме обеспечили безопасность граждан, эвакуировав из дома около 50 человек", - сказали в пресс-службе.

После осмотра подвального помещения сотрудники ОМОН вынесли наружу тротиловые шашки, патроны, а также гранату, запал которой, как заверили в Росгвардии, "находился отдельно и не представлял угрозы для жизни и здоровья граждан".

В пресс-службе ГУ МВД по региону пояснили, что изъятая взрывчатка находится на исследовании в экспертно- криминалистическом центре областного главка полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, сбыт, хранение оружия или боеприпасов").