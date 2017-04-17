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В Бурятии выписаны 11 из 12 подростков, госпитализированных с признаками отравления

Сибирь
17 апреля, 15:15 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Одной из версий причин произошедшего было возможное употребление подростками наркотических веществ, однако специалисты не обнаружили у детей следов наркотиков
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© Александра Мудрац/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Врачи выписали 11 из 12 воспитанников Кабанской школы-интерната в Бурятии, госпитализированных на прошлой неделе с признаками отравления. Об этом сообщили журналистам в республиканском Минздраве.

"11 из 12 госпитализированных в минувшую среду подростков выписаны, они выздоровели. Один ребенок продолжает лечение с диагнозом ОРВИ, фарингит средней степени тяжести", - отметили в ведомстве.

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Специалисты не обнаружили у детей токсическую инфекцию. Как пояснили в министерстве, "осмотр, проведенный врачами, и лабораторные исследования кишечную инфекцию не выявили". Школьникам поставлен диагноз "функциональная диспепсия" (нарушение нормальной деятельности желудка - прим. ТАСС). Диагноз "пищевая токсикоинфекция" снят.

Поздно вечером 12 апреля в инфекционное отделение Селенгинской районной больницы были госпитализированы 12 воспитанников Кабанской школы-интерната. Дети жаловались на повышение температуры, тошноту, боли в области желудка. Позже такие же симптомы были выявлены еще у двух школьников, обучающихся в образовательном учреждении, но проживающих в своих семьях.

Одной из версий причин произошедшего было возможное употребление подростками наркотических веществ. 14 апреля Минздрав сообщил, что следов наркотиков в крови, взятой для анализа у подростков, не обнаружено.

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