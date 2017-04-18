На территории Забайкалья удалось потушить все лесные пожары

ЧИТА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Все лесные пожары на территории Забайкальского края на сегодняшний день удалось потушить, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на утро вторника, на территории края лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки пожарным удалось ликвидировать три очага в Могочинском и Шелопугинском районах общей площадью 363 га. Пожары тушили 55 человек, было задействовано 10 единиц техники.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин заявил, что Забайкальский край по частоте возникновения лесных пожаров превратился в проблемную территорию.

Частота возгораний, по его мнению, связана с бездействием местных властей и недостаточно активной работой с населением.