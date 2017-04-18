Аэропорт Иркутска восстановил прерванную снегопадом работу

ИРКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт Иркутск восстановил прием и отправку воздушных судов, прерванные ранее во вторник из-за метели, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Авиационное сообщение восстановлено в 13:15 местного времени (06:15) мск. Сейчас задержанным рейсам предстоит нагнать расписание. Первый из них - авиакомпании S7 по маршруту Иркутск - Москва - уже поднялся в небо, сейчас готовится ко взлету аналогичный рейс авиакомпании "Аэрофлот", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, всего за утро были задержаны семь рейсов на вылет. Два самолета, летевшие по направлению в Иркутск, были отправлены на запасные аэродромы в Усть-Кут и Улан-Удэ, сейчас аэропорт также готов к их приему.

Ранее неблагоприятные погодные условия стали причиной ограничения движения на федеральной автотрассе P258 "Байкал" (М55) в Иркутской области. С 04:30 мск она была закрыта с 30-го по 100-й км для большегрузов и маршрутного транспорта. К настоящему момент движение транспорта по ней полностью восстановлено.