Аэропорт Иркутска восстановил прерванную снегопадом работу

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ИРКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт Иркутск восстановил прием и отправку воздушных судов, прерванные ранее во вторник из-за метели, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.
"Авиационное сообщение восстановлено в 13:15 местного времени (06:15) мск. Сейчас задержанным рейсам предстоит нагнать расписание. Первый из них - авиакомпании S7 по маршруту Иркутск - Москва - уже поднялся в небо, сейчас готовится ко взлету аналогичный рейс авиакомпании "Аэрофлот", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, всего за утро были задержаны семь рейсов на вылет. Два самолета, летевшие по направлению в Иркутск, были отправлены на запасные аэродромы в Усть-Кут и Улан-Удэ, сейчас аэропорт также готов к их приему.
Ранее неблагоприятные погодные условия стали причиной ограничения движения на федеральной автотрассе P258 "Байкал" (М55) в Иркутской области. С 04:30 мск она была закрыта с 30-го по 100-й км для большегрузов и маршрутного транспорта. К настоящему момент движение транспорта по ней полностью восстановлено.