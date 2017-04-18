Жильцов дома в Кузбассе эвакуировали из-за загоревшегося планшета

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КЕМЕРОВО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Более 30 человек, в том числе 12 детей были эвакуированы из-за пожара в 18-этажном многоквартирном доме в Новокузнецке, который, по предварительной информации, произошел из-за возгорания планшета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Возгорание произошло в квартире на 13 этаже. По предварительной версии, возгорание случилось из-за планшета, который стоял на зарядке и в какой-то момент взорвался. Сообщение о сильном задымлении поступило от очевидцев. Жильцы дома вышли на улицу самостоятельно по пожарным маршам", - сказала собеседница агентства.
Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.