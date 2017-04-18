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Движение по трассе "Байкал" в Иркутской области восстановлено после снегопада

Сибирь
18 апреля, 8:42 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 18, апреля. /ТАСС
Ограничение вводилось с 30-го по 100 км трассы
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ИРКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Движение по федеральной автотрассе P258 "Байкал" (М55) в Иркутской области, ограниченное ранее из-за снегопада и метели, восстановлено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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"На федеральной автомобильной дороге Р 258 "Байкал" с 30-го по 100 км снято ограничение движения для большегрузных транспортных средств и маршрутных автобусов", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что на автодороге устраняют последствия снегопада. На расчистке дорожного полотна работает техника.

Ранее сообщалось, что федеральную трассу в Иркутской области закрыли в 9:10 утра (4:30 мск) из-за неблагоприятных погодных условий. Метель также стала причиной задержки рейсов в Международном аэропорте Иркутск, который до 13:30 ирк (04:30 мск) был закрыт как на прием, так и на вылет.

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