В Красноярском крае построят целлюлозный завод за 100 млрд рублей

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КРАСНОЯРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Целлюлозный завод по глубокой переработке древесины создадут в Енисейском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства региона.
"ООО "Сибирский лес" в 2017 году начнет строительство в Енисейском районе современного целлюлозного завода по глубокой переработке древесины. Новое производство должно решить проблему дальнейшего использования кородревесных отходов и низкосортной древесины", - говорится в сообщении. Объем инвестиций в проект составит 100 млрд рублей.
Как уточнили ТАСС в Министерстве лесного хозяйства, запуск производства запланирован на 2-й квартал 2020 года. Завод будет выпускать 600 тыс. тон крафт-целлюлозы из хвойных пород деревьев и 330 тыс. растворимой целлюлозы из березы.
Проект завода будет презентован на Красноярском экономическом форуме. Компания на форуме планирует подписать соглашение с Сибирским государственным аэрокосмическим университетом - опорным вузом Красноярского края, где будут обучать специалистов для нового производства. Реализация проекта позволит создать 4 тыс. новых рабочих мест.
Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. Главная тема КЭФ - "Российская экономика: повестка 2018-2024". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.