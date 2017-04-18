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Глава Забайкалья предложила субсидировать частные детсады, чтобы устранить очередь

Сибирь
18 апреля, 9:39 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Бюджетные средства могут пойти на обеспечение работы педагогов и учебные затраты
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© Артем Геодакян/ТАСС

ЧИТА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поручила региональным властям проработать вопрос предоставления субсидий частным детсадам, чтобы сделать их доступнее, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Ранее сообщалось, что Забайкалье испытывает нехватку мест в дошкольных учреждениях.

"Губернатор поручила вице-премьеру регионального правительства Аягме Ванчиковой проработать вопрос предоставления субсидий частным детским садам, которые позволят снизить родительскую плату за их посещение. Эта мера направлена на сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения в крае", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что субсидии планируют предоставлять из регионального бюджета. Предполагается, что бюджетные средства могут пойти на обеспечение работы педагогов и учебные затраты. В ближайшее время профильные министерства изучат вопрос, произведут необходимые расчеты, после чего будет подготовлен проект постановления правительства края.

"Каждый ребенок должен иметь возможность посещать детский сад, неважно, государственный он или частный. Только в этом случае частые детские сады должны быть доступны, оплата в них не должна быть запредельной", - сказала Жданова.

По данным властей на начало года, очередь в дошкольные образовательные учреждения для детей от трех до семи лет удалось устранить лишь в 18 из 31 района Забайкальского края. Самая большая очередь сохраняется в Чите - здесь местами в детсадах не обеспечены 7,6 тыс. детей. При этом в 2016 году в крае ввели четыре объекта дошкольного образования, обеспечив местами 881 ребенка, в 2017 году планируется дополнительно ввести еще 190 мест за счет детских садов в городе Сретенск, селах Тунгокочен и Заречное.

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