ФАС одобрила заявку Сбербанка на приобретение новосибирского "Сибмоста"

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Сбербанка о приобретении контрольного пакета акций новосибирской строительной компании "Сибмост". Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте ведомства.

"ФАС рассмотрела ходатайство ПАО "Сбербанк России" о даче согласия на приобретение 51% голосующих акций АО "Сибмост" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в решении.

Ранее источник, близкий к "Сибмосту", сообщал ТАСС, что консорциум Сбербанка, АФК "Система" и саратовского "Волгомоста" уже приобрел "Сибмост", однако, позднее представители банка и АФК "Система" опровергли эту информацию, пояснив, что стороны пока ведут переговоры.

Банкротство "Сибмоста"

В начале июля 2016 года строительная компания "Орион" - субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", которые вел "Сибмост", потребовала его банкротства. В мае того же года суд постановил взыскать с "Сибмоста" в пользу "Ориона" 21,2 млн рублей. Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей.

В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования в размере более 4 млрд рублей заявил и Сбербанк, но позднее отказался от них. При этом, по данным СПАРК, у банка находится в залоге техника компании на общую сумму более 2,3 млрд рублей.

В 2016 году, по данным СПАРК, "Сибмост" сократил количество заключенных новых контрактов более чем в шесть раз по сравнению с 2015 годом.