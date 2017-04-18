Зампред омского правительства, на которого возбудили дело, находится на больничном

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ОМСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, в отношении которого возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, находится на больничном, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко.
"Мы никаких документов от следственных органов и требования отстранить его от работы не получали. В настоящий момент Гребенщиков находится на больничном", - уточнила она.
По данным следствия, Гребенщиков использовал свои полномочия и организовал выплату средств федерального бюджета в сумме более 14 млн рублей подрядчику ООО "СтройИнвестКомплект", заведомо зная, что организация не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. В результате средства, выделенные на реконструкцию объекта культурного наследия, не были использованы по целевому назначению, оплаченные работы не были проведены. Также был причинен ущерб кредитной организации, которая выдала банковскую гарантию в обеспечение исполнения госконтракта.
Уголовное дело в отношении Гребенщикова передано для дальнейшего расследования в пятое следственное управление (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного следственного управления Следственного комитета.
Гребенщиков принимал в этом году участие в выборах на должность мэра Омска и считался главным претендентом на этот пост. 13 апреля он подал заявление о добровольном отказе по состоянию здоровья.