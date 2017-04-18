В Туве возбуждено дело из-за хищения 60 млн рублей при строительства жилья для сирот

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КРАСНОЯРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено о хищении более 57 млн рублей при строительстве в Туве (Республика Тыва) жилья для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
"По материалам прокурорской проверки в Тыве возбуждено уголовное дело о хищении более 57 млн рублей на строительстве жилья для детей-сирот... Жилые помещения не построены. Так, жилой дом 90а по улице Каа-Хем построен до окон первого этажа, под дом 90б заложен фундамент, строительство дома 90в не начато", - отметили в ведомстве.
По данным надзорного ведомства, установлено, что актами приема-передачи в декабре 2016 года строительная компания ООО "Стройконсалтинг" передала заказчику в лице "Госстройзаказа" 51 квартиру в трех домах на улице Каа-Хем. Заказчик претензий не имел и на счёта стройфирмы были перечислены 57,182 млн. рублей.
Дело возбуждено по статье 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").