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Уголовное дело возбуждено в связи с исчезновением двух школьниц в Омской области

Сибирь
18 апреля, 10:37 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Девочки 2004 и 2006 года рождения отправились в поселок Черлак, но из-за закрытия ледовой переправы добраться туда можно только через Омск
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ОМСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с исчезновением двух учениц Нововаршавской школы-интерната Омской области, сообщили во вторник в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних учениц Нововаршавской школы- интерната по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство" УК РФ", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, девочки 2004 и 2006 годов рождения отправились из Нововаршавского района в поселок Черлак, который расположен на противоположном берегу Иртыша. Из-за закрытия ледовой переправы попасть туда можно только через Омск. Местонахождение школьниц устанавливается, в поисках задействованы сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры.

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