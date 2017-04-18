Уголовное дело возбуждено в связи с исчезновением двух школьниц в Омской области

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ОМСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с исчезновением двух учениц Нововаршавской школы-интерната Омской области, сообщили во вторник в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних учениц Нововаршавской школы- интерната по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство" УК РФ", - сказали в пресс-службе.
По данным следствия, девочки 2004 и 2006 годов рождения отправились из Нововаршавского района в поселок Черлак, который расположен на противоположном берегу Иртыша. Из-за закрытия ледовой переправы попасть туда можно только через Омск. Местонахождение школьниц устанавливается, в поисках задействованы сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры.