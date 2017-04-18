Суд в Иркутске закрыл на месяц интернат, где дети заразились дизентерией

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ИРКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Дом-интернат в Иркутске, где были госпитализированы с дизентерией девять детей, закрыт на месяц, сообщили в пресс-службе городского Свердловского районного суда.
"Судом вынесено постановление, в соответствии с которым "Иркутский детский дом - интернат №2 для умственно отсталых детей" признан виновным в совершении административного правонарушения о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Суд принял решение о приостановлении деятельности сроком на 30 суток и переводе детей в другие учреждения с соблюдением всех мер предосторожности при их транспортировке", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о госпитализации девяти воспитанников Иркутского детского дома-интерната №2 для умственно отсталых детей. Двое детей, находящихся в тяжелом состоянии, были помещены в реанимационное отделение. По результатам лабораторных исследований, еще у шестерых детей в организме выявлены следы ДНК возбудителя, то есть они могут быть носителями заболевания без клинических проявлений. Учреждение было закрыто на карантин, в зоне которого оказались 15 воспитанников.
Всего в учреждении проживают 162 ребенка с диагнозом умственная отсталость. Дом-интернат состоит из восьми отдельных блоков, все заболевшие дети - из одного блока. Специалисты не связывают этот случай заражения со вспышкой сальмонеллеза в аналогичном учреждении города Черемхово. Глава Министерства соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов сообщал, что дети, доставленные из Череховского интерната в Иркутск, не контактировали с заболевшими воспитанниками.
В интернате иркутского города Черемхово летом 2016 года произошло массовое заражение детей сальмонеллезом, в результате которого умерли четверо воспитанников. Интернат был закрыт до марта этого года, после чего при новом поступлении детей в учреждении были снова зафиксированы случаи заражения кишечной инфекцией.