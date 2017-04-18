НГТУ как опорный вуз усилит подготовку инженеров для Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), ставший одним из восьми опорных вузов России по программе Минобрнауки РФ, намерен усилить подготовку инженеров с учетом запросов региона, сообщил ТАСС первый проректор НГТУ Геннадий Расторгуев.

"Основной стержень программы опорных вузов - польза для регионов, мы планируем пересмотреть образовательные программы, где учтем запросы региона. Областная власть участвовала в создании проекта. Мы давно сотрудничаем с предприятиями Новосибирской области, в том числе Новосибирским авиационным заводом им. Чкалова (филиал ПАО "Компания Сухой" - прим. ТАСС), с Академгородком (институтами СО РАН - прим. ТАСС), предприятиями в области машиностроения, радиотехники. Мы планируем еще больше развивать эти направления сотрудничества", - сказал Расторгуев.

По его словам, вуз подал заявку на федеральное финансирование в объеме 600 млн рублей на 2017-2019 годы, сама программа рассчитана на пять лет. В течение срока действия программы вуз вложит в ее мероприятия более 1 млрд рублей.

Помимо усиления кадровой подготовки, НГТУ намерен создать систему защиты интеллектуальной деятельности и улучшить оснащение. "Мы будем создавать инновационную систему, которая обеспечивает генерацию новых знаний и защиту результатов интеллектуальной деятельности. Также мы планируем сделать закупки для обеспечения комфортной среды и превратить НГТУ в кампус, где будет развит спорт и культура", - отметил Расторгуев.

Программа Минобрнауки РФ по формированию опорных вузов направлена на создание сильных университетов в российских регионах, которые смогут изменить систему кадровой подготовки, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона. По итогам первой волны конкурса в 2016 году было отобрано 11 университетов, сегодня обнародован список из 22 вузов, восемь из которых могут претендовать на федеральное финансирование, в их числе - НГТУ и Сибирский государственный медицинский университет.