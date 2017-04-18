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В Новосибирской области разыскивают мужчину, сбежавшего из зала суда

Сибирь
18 апреля, 14:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, апреля. /ТАСС
Мужчина обвиняется в серии краж
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НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Полиция в Новосибирской области ищет 33-летнего обвиняемого в серии краж, который утром сбежал из-под стражи из зала суда. По данному факту организована служебная проверка, виновным сотрудникам грозит увольнение, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Сегодня в 11:47 (07:47 мск) из зала Коченевского районного суда общей юрисдикции совершил побег гражданин Попов Дмитрий Григорьевич 17.06.1983 г.р., обвиняемый в совершении серии имущественных преступлений. Сотрудники конвойной службы начали преследовать злоумышленника, однако оперативно задержать мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Проводится поиск сбежавшего, на территории района организовано усиленное патрулирование. На розыск ориентированы все оперативные подразделения и наружные службы полиции Новосибирской области.

По факту произошедшего начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Юрий Стерликов назначил служебную проверку. Сотрудники, допустившие побег обвиняемого из-под стражи, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

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