В Новосибирской области разыскивают мужчину, сбежавшего из зала суда

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НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Полиция в Новосибирской области ищет 33-летнего обвиняемого в серии краж, который утром сбежал из-под стражи из зала суда. По данному факту организована служебная проверка, виновным сотрудникам грозит увольнение, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
"Сегодня в 11:47 (07:47 мск) из зала Коченевского районного суда общей юрисдикции совершил побег гражданин Попов Дмитрий Григорьевич 17.06.1983 г.р., обвиняемый в совершении серии имущественных преступлений. Сотрудники конвойной службы начали преследовать злоумышленника, однако оперативно задержать мужчину не удалось", - говорится в сообщении.
Проводится поиск сбежавшего, на территории района организовано усиленное патрулирование. На розыск ориентированы все оперативные подразделения и наружные службы полиции Новосибирской области.
По факту произошедшего начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Юрий Стерликов назначил служебную проверку. Сотрудники, допустившие побег обвиняемого из-под стражи, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.