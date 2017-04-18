Губернатор: выборы мэра Омска затянулись из-за неотработанности избирательной схемы

ОМСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Выборы мэра Омска затянулись из-за того, что проходят по новой, неотработанной схеме. Такое мнение высказал губернатор Омской области Виктор Назаров, слова которого процитировала пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко. Ранее оба претендента на пост главы Омска, прошедшие в финальный этап выборов, добровольно отказались от избрания на эту должность.

"Избирательный процесс проходит первый раз в таком формате, конечно, он еще не отработан. Это объясняет то, что на выборы уйдет больше времени, чем хотелось бы и политикам, и общественникам. Но в целом это нормальная рабочая ситуация", - сказал губернатор.

По его словам, проходящие выборы доказали свою демократичность. "Политики зарабатывали очки, кто-то недооценил себя, кто-то не смог рассчитать свои силы. На этом этапе не удалось выбрать мэра, значит, он будет выбран в следующий раз. Избирательная комиссия продолжает свою работу", - отметил губернатор.

Выборы 2017 года станут первыми, когда главу городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города. Изначально в списке было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации 6 претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра Омска, снялся 13 апреля с выборов по состоянию здоровья. 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении чиновника уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия по выборам мэра выбрала 14 апреля двух претендентов, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 апреля министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов отказался от избрания на пост мэра, оставив предпринимателя и общественника Андрея Ерошевича единственным претендентом на эту должность. Ерошевич 18 апреля также подал заявление о добровольном отказе от участия в выборах.

Депутаты горсовета, которые должны были 19 апреля выбрать мэра города, в этот день будут вынуждены признать выборы несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов на эту должность. Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля.