Аэропорт города Братск перешел в собственность авиакомпании "ВИМ-Авиа"

ИРКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ- Авиа" (Татарстан) приобрела 100% акций ПАО "АэроБратск", которое управляет авиаузлом города, говорится в сообщении "АэроБратска".

Согласно сообщению, "ВИМ-Авиа" теперь владеет 100% уставного капитала (55,08 млн акций, которые были приобретены у ООО "Технополис" (Москва)). Сделка закрыта 5 апреля текущего года.

Комментариями аэропорта и "ВИМ-Авиа" ТАСС не располагает.

Аэропорт Братск расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска - одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири. Аэропорт имеет статус международного. Его взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" создана в 2002 году. Выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Базируется в московском аэропорту "Домодедово". Владельцами 100% долей авиакомпании являются Рашид Мурсекаев и его супруга Светлана Мурсекаева.