Работу дома культуры в Кузбассе приостановили на 90 дней из-за повышенного уровня радиации

КЕМЕРОВО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Судебные приставы в Кузбассе приостановили деятельность дома культуры в Кемеровском районе на 90 суток из-за повышенного уровня радиации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону.

"Временный запрет деятельности распространился на музыкальный зал, зрительный зал и гримерную дома культуры. <…> Судебный пристав-исполнитель опечатал помещения. <…> Требование исполнительного документа выполнено в полном объеме. Теперь у дома культура есть 90 суток, чтобы устранить все нарушения и возобновить свою деятельность", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, превышение уровня радиации выявили сотрудники Роспотребнадзора во время осмотра учреждения и по итогам лабораторных испытаний. "Активность продуктов радона, а также доза гамма-излучения были превышены, несмотря на это никакие защитные мероприятия, направленные на снижение уровня радиации не проводились. Суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью посетителей и персонала", - отметили в пресс-службе.

Учреждение было признано виновным по ст. 6.4 КоАП "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта".