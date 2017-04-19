Работу дома культуры в Кузбассе приостановили на 90 дней из-за повышенного уровня радиации

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КЕМЕРОВО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Судебные приставы в Кузбассе приостановили деятельность дома культуры в Кемеровском районе на 90 суток из-за повышенного уровня радиации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону.
"Временный запрет деятельности распространился на музыкальный зал, зрительный зал и гримерную дома культуры. <…> Судебный пристав-исполнитель опечатал помещения. <…> Требование исполнительного документа выполнено в полном объеме. Теперь у дома культура есть 90 суток, чтобы устранить все нарушения и возобновить свою деятельность", - уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, превышение уровня радиации выявили сотрудники Роспотребнадзора во время осмотра учреждения и по итогам лабораторных испытаний. "Активность продуктов радона, а также доза гамма-излучения были превышены, несмотря на это никакие защитные мероприятия, направленные на снижение уровня радиации не проводились. Суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью посетителей и персонала", - отметили в пресс-службе.
Учреждение было признано виновным по ст. 6.4 КоАП "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта".