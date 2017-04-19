Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работу дома культуры в Кузбассе приостановили на 90 дней из-за повышенного уровня радиации

Сибирь
19 апреля, 9:07 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что активность продуктов радона, а также доза гамма-излучения были превышены
Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Судебные приставы в Кузбассе приостановили деятельность дома культуры в Кемеровском районе на 90 суток из-за повышенного уровня радиации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону.

"Временный запрет деятельности распространился на музыкальный зал, зрительный зал и гримерную дома культуры. <…> Судебный пристав-исполнитель опечатал помещения. <…> Требование исполнительного документа выполнено в полном объеме. Теперь у дома культура есть 90 суток, чтобы устранить все нарушения и возобновить свою деятельность", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, превышение уровня радиации выявили сотрудники Роспотребнадзора во время осмотра учреждения и по итогам лабораторных испытаний. "Активность продуктов радона, а также доза гамма-излучения были превышены, несмотря на это никакие защитные мероприятия, направленные на снижение уровня радиации не проводились. Суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью посетителей и персонала", - отметили в пресс-службе.

Учреждение было признано виновным по ст. 6.4 КоАП "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
2
CBS: ИГ применило иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке
3
Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в Черном море
4
Трамп полагает, что у американцев есть основания опасаться ядерной войны с КНДР
5
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Флаг США упал за спиной главы Нацкомитета демократов после его слов о Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама