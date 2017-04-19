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Экс-глава Центра управления транспортом Новосибирска осужден на восемь лет за взятку

Сибирь
19 апреля, 9:39 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, апреля. /ТАСС
Следствие и суд установили, что Арам Суварян предложил за взятку обеспечить предпринимателю победу в конкурсе на право перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам
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НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший глава муниципального "Центра управления городским автоэлектротранспортом" Новосибирска Арам Суварян признан виновным в получении взятки в размере 2 млн рублей и мошенничестве. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Арам Суварян и его соучастник Артур Маргарян в зависимости от роли каждого признаны виновными в преступлениях, предусмотренных статьями "Покушение на получение взятки в особо крупном размере", "Покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере" и "Мошенничество" УК РФ. Приговором суда Суваряну назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в 10 млн рублей, Маргаряну - 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 8 млн рублей", - уточняется в сообщении.

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Также Суварян в течение одного года не может занимать должности в органах власти, связанные с хозяйственной деятельностью.

Следствие и суд установили, что в феврале 2015 года Суварян через посредника Маргаряна предложил за взятку обеспечить предпринимателю победу в открытом конкурсе на право перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам Новосибирска. Первоначально размер взятки составлял 3 млн рублей, но после переговоров сумма снизилась до 2 млн рублей. Предприниматель обратился в управление ФСБ России по Новосибирской области, и дальнейшие его встречи с чиновниками проходили под контролем оперативных служб. В рамках достигнутой договоренности предприниматель победил в конкурсе. Маргарян был задержан при получении 2 млн рублей, предназначавшихся для передачи Суваряну.

Помимо этого было установлено, что с февраля по июнь 2015 года Маргарян похитил у предпринимателя 750 тыс. рублей, получая ежемесячно по 150 тыс. рублей якобы за то, что Суварян покровительствует бизнесу.

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