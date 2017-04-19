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Кемеровская область впервые за восемь лет приняла бездефицитный бюджет

Сибирь
19 апреля, 9:54 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Ранее дефицит бюджета составлял 2,9 млрд руб
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КЕМЕРОВО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Совет народных депутатов Кемеровской области в среду внес изменения в закон о региональном бюджете на 2017 год, предусматривающие рост доходов над расходами и снижение дефицита до нуля.

Доходы бюджета выросли на 6,2 млрд рублей, а расходы - на 3,2 млрд рублей, оба параметра достигнут 110,1 млрд рублей. До этих изменений дефицит бюджета составлял 2,9 млрд руб. Как пояснил журналистам заместитель губернатора - начальник главного финансового управления региона Игорь Малахов, "сегодняшние изменения можно назвать необычными, по крайней мере в части соотношения доходов и расходов, мы выводим бюджет на бездефицитный уровень, то есть мы сводим дефицит до нуля".

Согласно опубликованным на сайте финансового управления законам о бюджете региона с 2006 года, он практически всегда был с дефицитом, и только в 2008 году - профицитным, когда доходы на 3,2 млрд рублей превысили расходы. Малахов пояснил, что источник пополнения доходной части бюджета 2017 года - поступления от налога на прибыль угольных компаний за счет роста цены на уголь в IV квартале 2016 года. "Рост цен на коксующийся уголь в IV квартале составил 3 раза, энергетический - в два", - добавил он.

Замгубернатора отметил, что за счет увеличения доходов будет увеличено финансирование ряда программ, в частности финансовой помощи муниципалитетам. "В бюджете было предусмотрено 10,5 млрд рублей, мы добавляем 2 млрд рублей, то есть доводим до уровня прошлого года", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, откажется ли регион от привлечения кредитов коммерческих банков, которые ранее область использовала для финансирования дефицита, Малахов сказал, что они "могут привлекаться для рефинасирования ранее взятых кредитов" (под более выгодные процентные ставки - прим. ТАСС). Госдолг Кузбасса на начало апреля составлял 62 млрд рублей.

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