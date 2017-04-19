Красноярский предприниматель осужден за хищение денег родителей выпускников в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Калининский районный суд Новосибирска приговорил к условному сроку генерального директора красноярского ООО "Рыжая собака" Михаила Егорова. Предприниматель похитил деньги родителей выпускников семи новосибирских школ, обещая организовать выпускной бал в МВК "Новосибирск Экспоцентр", сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Виновный осужден по статье "Присвоение или растрата" УК РФ к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Суд обязал Егорова в период испытательного срока в течение шести месяцев возместить ущерб потерпевшим в полном объеме", - сообщает ведомство.

Установлено, что с 23 октября 2015 года по 23 июня 2016 года Егоров - единственный учредитель и гендиректор зарегистрированного в Красноярске ООО ТО "Рыжая собака" - заключил договоры с родителями выпускников 7 школ Новосибирска и Новосибирской области. На собранные с них 709 тысяч рублей он обещал организовать и провести 24 июня 2016 года выпускной вечер "Главный выпускной бал 2016" в помещении МВК "Новосибирск Экспоцентр" в Новосибирске. Свои обязательства Егоров не выполнил, а деньги похитил.