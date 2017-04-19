Документальный фильм о работе сибирских геологов в Арктике покажут в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Документальный фильм о жизни и работе сибирских геологов в Арктике, снятый выпускницей Новосибирского государственного университета (НГУ), впервые покажут на широком экране, сообщили в пресс-службе НГУ. Бесплатный кинопоказ пройдет в кинотеатре "Победа" 23 апреля.

"В фильме я хотела рассказать о геологических исследованиях - как это увлекательно, сложно и одновременно просто, в каких условиях приходиться работать геологам. Надеюсь, что у меня получилось раскрыть прелесть и смысл этой области, почему эти люди выбрали геологию и посвящают ей свою жизнь. Этот фильм про любовь к своему делу. И, конечно, как не показать зрителю уникальные красоты российской Арктики?" - рассказала режиссер фильма Кораблева.

По ее словам, съемки проходили месяц, в августе прошлого года, за полярным кругом, на научно- исследовательской станции "Остров Самойловский", которая находится в 120 км от поселка Тикси в дельте реки Лены. Фильм рассказывает о жизни и исследованиях студентов- геологов, которые приехали на Самойловский, чтобы восстановить историю дрейфа континентальных блоков. Геологи собирали образцы пород, описывали местность и привыкали к работе в полярных условиях. Съёмки проходили в основном на маршрутах, куда приходилось добираться по воде.

После демонстрации фильма состоится встреча зрителей с режиссером картины и его героями - учеными-геологами НГУ.

В сентябре 2015 года исследователи НГУ и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН впервые на фактическом материале смогли доказать существование древнего континента Арктида, который находился на территории современной Арктики.