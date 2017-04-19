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Общественники Бурятии настаивают на анализе сейсмоопасности планируемых ГЭС в Монголии

Сибирь
19 апреля, 10:09 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Планируется, что гидротехнические сооружения в Монголии появятся на территории водосборной зоны Байкала
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© AP Photo/Irwin Fedriansyah

УЛАН-УДЭ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Общественники Бурятии считают необходимым провести анализ сейсмической опасности планируемого строительств гидротехнических сооружений в Монголии на территории водосборной зоны Байкала. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил член регионального отделения ОНФ, эколог, заведующий лабораторией геохимии и рудообразующих процессов Геологического института Сибирского отделения РАН Евгений Кислов.

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"Среди прочих экологических именно этот вопрос на прошедших в марте в Бурятии общественных слушаниях с участием представителей Монголии не поднимался. В техническом задании монгольских проектов есть упоминание о необходимости "провести оценку наведенной сейсмичности". Однако никакая конкретная работа в данном направлении не проведена", - сказал собеседник агентства.

Речь идет о так называемой наведенной сейсмичности, то есть об определенном воздействии на ограниченные участки земной коры, которое способно вызвать землетрясения. Кислов сообщил, что общественники и экологи Бурятии обратятся с вопросом по этому поводу к группе проекта МИНИС (MINIS, проект по поддержке инвестиций в развитие инфраструктуры горнорудной промышленности, в рамках которого производится разработка технического задания на проектирование ГЭС - прим. ТАСС).

Опасность водохранилищ

Монголия намерена построить несколько гидротехнических сооружений (комплекс гидроэлектростанций с водохранилищами) в бассейне Селенги, обеспечивающей поступление большей части воды в Байкал. Это ГЭС "Шурэн" (245 МВт) на Селенге, на ее притоках - "Эгийн-гол" (315 МВт), "Орхон" (100 МВт), ориентированная на переброску части стока в юго-восточную часть Гоби, и "Чаргайт" (25 МВт). Объемы годовой выработки электроэнергии должны составить от 117 млн до 870 млн кВт/ч.

Кислов отметил, что землетрясение, то есть разрядка накопившихся напряжений, может быть спровоцировано либо взрывом при строительстве гидротехнических сооружений, либо гидроударом при заполнении ложа водохранилища.

"Наиболее распространенная причина возбужденной сейсмичности - избыточная нагрузка, особенно крупные водохранилища, - напомнил Кислов. - Первое такое землетрясение с магнитудой 6,1 произошло в США в 1936 году в районе плотины Гувер, где ранее сейсмические события не фиксировались".

Чем больше водохранилище, уверен ученый, тем выше вероятность землетрясения. Кислов добавил, что кроме массы воды как избыточной нагрузки на земную кору, важную роль играет снижение прочностных свойств горных пород из-за обводнения. "Понятно, что наведенная сейсмичность особенно опасна в исходно сейсмичных районах, таких как Монголия. А последствия разрушения плотин могут аукнуться на большой территории, особенно вниз по течению, в Бурятии", - сказал эксперт.

Предварительные расчеты

Ранее в Минприроды России сообщали, что строительство ГЭС "Шурэн" на реке Селенга может привести к катастрофическим последствиям в связи с высокой сейсмической опасностью территорий. По долине водоема проходит тектонический разлом, и ранее на этой территории наблюдались землетрясения 10 и 11 баллов. По классификации MSK (12-балльная шкала сейсмической интенсивности землетрясений Медведева - Шпонхойера - Карника) местность входит в зону 9-балльных (опустошительных) и 10-балльных (уничтожающих) землетрясений.

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