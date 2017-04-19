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Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%

Сибирь
19 апреля, 10:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, апреля. /ТАСС
Владимир Городецкий сообщил, что с 1 июля плата повысится только на 4%
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© Антон Вергун/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил вызвавшее негативную реакцию общественности решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в регионе на 15% вместо установленных 4%. Об этом он сообщил журналистам.

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"Мной подписано сегодня постановление о внесении изменений в тарифные индексы. С 1 июля плата повысится на 4% в Новосибирске и во всех районах области", - сказал он.

Ранее депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. Необходимость повышения была обоснована износом оборудования и коммунальных сетей.

Решение вызвало широкий общественный резонанс. Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов. Тем не менее инициативная группа жителей области регулярно проводит митинги против повышения тарифов.

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