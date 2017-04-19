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Более трех тысяч сибирских мотострелков подняты по тревоге в рамках проверки

Сибирь
19 апреля, 11:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Батальонно-тактические группы мотострелковых соединений совершили марш в назначенные районы, где приступили к отработке учебно-боевых задач в полевых условиях
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Мотострелковые подразделения, дислоцированные в Кемеровской области и Алтайском крае, подняты по тревоге в ходе проверки боеготовности войск Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"Комиссия Главного управления боевой подготовки Минобороны России проводит контрольную проверку боеготовности войск ЦВО, дислоцированных в Сибири. Батальонно-тактические группы мотострелковых соединений, дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, подняты по тревоге, приведены в боевую готовность "полная", совершили марш в назначенные районы, где приступили к отработке учебно-боевых задач в полевых условиях", - сказали в пресс-службе.

В округе уточнили, что по тревоге поднято более 3 тысяч военных

В ходе проверки оцениваются уровень подготовленности командного состава к управлению подразделениями, выучка отделений, экипажей и расчетов, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники.

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