Ванкорский нефтяной кластер в Красноярском крае будет добывать около 22 млн т нефти в год

КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Ванкорский нефтяной кластер в Красноярском крае не будет в ближайшие годы наращивать добычу нефти, оставив ее на уровне 22-23 млн тонн в год. Об этом сообщил в среду в ходе конгресса "Сибирский плацдарм", проходящего в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цекалов.

"Кластер в настоящее время вышел на "полку" добычи. Стало истощаться само Ванкорское месторождение, но посредством ввода новых месторождений планируется удерживать добычу на уровне 22-23 млн тонн в год", - сказал Цекалов.

Он отметил, что новыми месторождениями станут, в частности, Сузунское, работа на котором началась в прошлом году, и Лодочное, начало добычи на котором будут готовить в ближайшее время.

Цекалов также отметил, что сейчас ведутся работы на нефтяных месторождениях Южной Эвенкии, и в ближайшие несколько лет они начнут добывать около 15 млн тонн нефти в год. Таким образом, совокупный ежегодный объем добычи нефти в Красноярском крае составит около 40 млн тонн нефти. В связи с этим, отметил Цекалов, региональные власти рассчитывают на появление новых нефтеперерабатывающих предприятий, в том числе, заводов по глубокой переработке нефти.

Ванкорский блок нефтяных месторождений осваивается с 2009 года и является основой добычи нефти в Красноярском крае. Запасы перспективного Ванкорского месторождения оцениваются в 260 млн тонн.

Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.