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В Иркутской области восстановили энергоснабжение пяти районов, прерванное снегопадом

Сибирь
19 апреля, 13:33 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 19, апреля. /ТАСС
Упавшие деревья оборвали провода на линии электропередачи.
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ИРКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Энергоснабжение в пяти районах Иркутской области и областном центре, прерванное после прошедшего накануне снегопада, восстановлено, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Аварийные отключения электроэнергии были зафиксированы в Иркутском, Заларинском, Шелеховском, Усольском, Ангарском районах, а также в Правобережном, Октябрьском, Свердловском округах Иркутска", - говорится в сообщении.

По данным правительства, накануне подача электроэнергии была налажена во всех пострадавших от стихии населенных пунктах, кроме поселков Тальяны, Ивановка, Ходарей в Усольском районе, где упавшие деревья оборвали провода на линии электропередачи. "После окончательного обследования трассы высоковольтной линии подача электроэнергии в эти населенные пункты восстановлена. В поселках Листвянка и Маркова Иркутского района специалисты "Облкоммунэнерго" тоже продолжают выявление аварийных участков", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Черемхове, Усолье-Сибирске, Ангарске и Иркутском районе во время непогоды были профилактически отключены 350 трансформаторных подстанций. По мере уменьшения силы ветра их включение производили в ручном режиме.

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