В Иркутской области восстановили энергоснабжение пяти районов, прерванное снегопадом

ИРКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Энергоснабжение в пяти районах Иркутской области и областном центре, прерванное после прошедшего накануне снегопада, восстановлено, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Аварийные отключения электроэнергии были зафиксированы в Иркутском, Заларинском, Шелеховском, Усольском, Ангарском районах, а также в Правобережном, Октябрьском, Свердловском округах Иркутска", - говорится в сообщении.

По данным правительства, накануне подача электроэнергии была налажена во всех пострадавших от стихии населенных пунктах, кроме поселков Тальяны, Ивановка, Ходарей в Усольском районе, где упавшие деревья оборвали провода на линии электропередачи. "После окончательного обследования трассы высоковольтной линии подача электроэнергии в эти населенные пункты восстановлена. В поселках Листвянка и Маркова Иркутского района специалисты "Облкоммунэнерго" тоже продолжают выявление аварийных участков", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Черемхове, Усолье-Сибирске, Ангарске и Иркутском районе во время непогоды были профилактически отключены 350 трансформаторных подстанций. По мере уменьшения силы ветра их включение производили в ручном режиме.