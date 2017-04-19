Около тысячи студентов и школьников посетят омские предприятия на "Неделе без турникетов"

ОМСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Порядка тысячи студентов и школьников посетят 50 промышленных предприятий Омской области в рамках проходящей Всероссийской акции "Неделя без турникетов", сообщил ТАСС замминистра промышленности, транспорта и инновационных технологий региона Игорь Лукьянов.

"В рамках акции учащиеся своими глазами увидят успехи и потенциал нашей промышленности. Эта программа нацелена на вовлечение молодежи в работу на омских предприятиях. Ребята должны понимать, для чего учатся, захотеть стать настоящими профессионалами, которые буду приносить пользу своему городу, региону и стране в целом", - сказал Лукьянов.

По его словам, школьники и студенты смогут посетить такие крупнейшие производства Омской области, как АО "Омские технологии", Омский научно-исследовательский институт приборостроения (ОНИИП), ПО "Полет", АО "Омсктрансмаш", ГК "Титан" и другие. В Минпроме региона ТАСС уточнили, что на мероприятии ожидается не менее тысячи человек.

"Для детей проводятся экскурсии в цеха и музей предприятия. Мы рассказываем о сегодняшнем состоянии НИИ, о его структуре, перспективах развития. Ребята узнают, что старшеклассники могут в летние каникулы поработать на нашем предприятии, получить рекомендации и поступить в вузы в рамках целевой подготовки", - сказал ТАСС заместитель гендиректора ОНИИП по научной части Сергей Кривальцевич.

Всероссийская акция "Неделя без турникетов" проходит с 17 по 23 апреля в рамках федеральной программы "Работай в России!". Проект направлен на повышение престижа рабочих и инженерных профессий, востребованных в отечественной промышленности. В октябре 2016 года в рамках акции, которая прошла в 55 регионах России, более 100 тыс. школьников и студентов посетили около 600 предприятий. Инициаторы акции - холдинг "Росэлектроника" и Союз машиностроителей России.