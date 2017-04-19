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В Забайкалье утвердили план поддержки коренных жителей края - эвенков

Сибирь
19 апреля, 14:45 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
План предусматривает строительство детсадов в селах Тунгокочен и Заречное, расширение услуг связи и подключение к волоконно-оптическим линиям в ряде населенных пунктов
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ЧИТА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкалья утвердили план реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Документ рассчитан до 2025 года и позволит оказывать разностороннюю помощь коренным жителям региона - эвенкам, сообщили в среду в пресс-службе краевого правительства.

"План, в частности, предусматривает строительство детских садов в селах Тунгокочен и Заречное, расширение услуг связи и подключение к волоконно-оптическим линиям в населенных пунктах Тупик, Нижний Стан, Усугли, Тунгокочен, Икабья и Чара. Кроме того, работы по расширению доступа к интернету проведут в селах Заречное, Кыкер и Ульдурга", - сказали в пресс-службе.

Губернатор региона Наталья Жданова отметила, что правительству нужно создать условия для достойной жизни коренного народа. "Обязательно должно быть предусмотрено финансирование малокомплектных школ и детских садов на приобретение учебников и учебных пособий. Особенно нужно обратить внимание на проведение мероприятий, направленных на сохранение традиционной культуры и развитие эвенкийского языка", - сказала она.

По данным властей, план также предусматривает развитие мобильных форм медицинской помощи, обучение эвенков навыкам первой помощи, повышение доступности скорой помощи в северных районах, пропаганду здорового образа жизни среди коренных малочисленных народов, а также проведение обучающих семинаров по изучению кэвенкийской культуры, организацию конкурсов, фестивалей и выставок декоративно- прикладного искусства.

Эвенки - коренные жители Восточной Сибири, Забайкалья и Приамурья. Они также населяют Китай и центральную Монголию. Многие из них ассимилировались с другими народами, но есть и те, кто продолжает жить, сохраняя традиции своих предков. Эвенки-охотники и оленеводы большую часть года проводят в тайге, живя в чумах, палатках или охотничьих домах.

В Забайкальском крае эвенки традиционно проживают в северных районах - Каларском, Тунгокоченском и Тунгиро- Олекминском. Всего их насчитывается 1,1 тыс. человек, что составляет около 0,1% от общего населения региона.

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