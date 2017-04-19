Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело против чиновника в Бурятии за ввод недостроенных очистных сооружений

Сибирь
19 апреля, 16:50 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 19, апреля. /ТАСС
Объект возводился по федеральной целевой программе об охране озера Байкал
Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге в отношении главы одного из отделов администрации Джидинского района Бурятии, разрешившего ввести в эксплуатацию недостроенные очистные сооружения, возводимые по федеральной целевой программе об охране озера Байкал. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении Следственного комитета РФ.

Смотрите также
На охрану природы в Бурятии в 2017 году направят более 1 млрд рублей

В октябре 2016 года подозреваемый, желая создать видимость окончания строительства очистных сооружений по ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы, направил в Минстрой Бурятии разрешение на ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Петропавловка. При этом чиновник, по версии следствия, хотел скрыть нарушение сроков исполнения муниципального контракта, создать видимость его исполнения.

"Строительство объекта по муниципальному контракту на общую сумму свыше 110 млн рублей было начато в июле 2014 года, срок выполнения работ определен до 30 ноября 2015 года. Однако до настоящего момента очистные сооружения не введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" предусматривает выполнение комплекса работ по очистке Байкальской природной территории, охране лесов, реконструкции коммунальных сетей и другие мероприятия. В результате ее реализации поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод к 2020 году должны сократиться на 70% по сравнению с 2010 годом, должно быть реабилитировано 80% Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению. Реализация мероприятий, согласно ФЦП, позволит на 40% увеличить запасы ценных видов рыб в озере Байкал. Общий объем финансирования программы составляет свыше 57 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
3
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
4
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
5
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама