СК возбудил дело против чиновника в Бурятии за ввод недостроенных очистных сооружений

УЛАН-УДЭ, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге в отношении главы одного из отделов администрации Джидинского района Бурятии, разрешившего ввести в эксплуатацию недостроенные очистные сооружения, возводимые по федеральной целевой программе об охране озера Байкал. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении Следственного комитета РФ.

В октябре 2016 года подозреваемый, желая создать видимость окончания строительства очистных сооружений по ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы, направил в Минстрой Бурятии разрешение на ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Петропавловка. При этом чиновник, по версии следствия, хотел скрыть нарушение сроков исполнения муниципального контракта, создать видимость его исполнения.

"Строительство объекта по муниципальному контракту на общую сумму свыше 110 млн рублей было начато в июле 2014 года, срок выполнения работ определен до 30 ноября 2015 года. Однако до настоящего момента очистные сооружения не введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" предусматривает выполнение комплекса работ по очистке Байкальской природной территории, охране лесов, реконструкции коммунальных сетей и другие мероприятия. В результате ее реализации поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод к 2020 году должны сократиться на 70% по сравнению с 2010 годом, должно быть реабилитировано 80% Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению. Реализация мероприятий, согласно ФЦП, позволит на 40% увеличить запасы ценных видов рыб в озере Байкал. Общий объем финансирования программы составляет свыше 57 млрд рублей.