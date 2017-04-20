Глава Томской области создал департамент антикоррупционной борьбы

Бывший чемпион мира по боксу Дрозд заявил, что не завершал карьеруСпорт 20 апреля, 8:06
"Анахайм" обыграл "Калгари" и первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛСпорт 20 апреля, 7:46
"Миннесота" обыграла "Сент-Луис" и сократила отставание в стартовой серии плей-офф НХЛСпорт 20 апреля, 7:29
Бержерон, Кеслер и Койву претендуют на приз лучшему форварду оборонительного плана НХЛСпорт 20 апреля, 7:08
ФБР активизировало расследование связей Трампа с РФ после поездки его советника в МосквуМеждународная панорама 20 апреля, 6:31
"Хьюстон" обыграл "Оклахому" во втором матче стартового раунда плей-офф НБАСпорт 20 апреля, 5:57
"Известия": в СФ подготовили законопроект о налоговом вычете на турпутевки по РФОбщество 20 апреля, 5:42
"Оттава" победила "Бостон" и удвоила преимущество в серии первого раунда плей-офф НХЛСпорт 20 апреля, 5:22
Гол Овечкина помог "Вашингтону" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"Спорт 20 апреля, 5:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 20 апреля. /ТАСС/. Новый департамент, который займется антикоррупционной борьбой, появился в структуре администрации Томской области, сообщил в ходе ежегодного отчета о результатах работы исполнительных органов власти врио губернатора Сергей Жвачкин.
"Я принял решение, которое озвучиваю впервые вам сегодня, - на базе контрольно-ревизионного управления создан департамент антикоррупционной работы. Начальником департамента в статусе заместителя губернатора будет руководить Александр Васильевич Шестаков", - сказал он.
По словам врио губернатора, задача нового департамента - профилактика коррупции на всех уровнях власти. Жвачкин отметил, что власти региона тесно работают с правоохранительными органами и общественностью в вопросах профилактики и борьбы с коррупцией.
"Мы регулярно проверяем достоверность сведений о доходах и расходах, об имуществе государственных гражданских служащих, проводим комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Последний социологический опрос, который провели эксперты кафедры социологии Томского государственного университета, показал, что наименее коррумпированной сферой жители нашего региона считают органы власти", - рассказал глава региона.