Глава Томской области создал департамент антикоррупционной борьбы

ТОМСК, 20 апреля. /ТАСС/. Новый департамент, который займется антикоррупционной борьбой, появился в структуре администрации Томской области, сообщил в ходе ежегодного отчета о результатах работы исполнительных органов власти врио губернатора Сергей Жвачкин.

"Я принял решение, которое озвучиваю впервые вам сегодня, - на базе контрольно-ревизионного управления создан департамент антикоррупционной работы. Начальником департамента в статусе заместителя губернатора будет руководить Александр Васильевич Шестаков", - сказал он.

По словам врио губернатора, задача нового департамента - профилактика коррупции на всех уровнях власти. Жвачкин отметил, что власти региона тесно работают с правоохранительными органами и общественностью в вопросах профилактики и борьбы с коррупцией.

"Мы регулярно проверяем достоверность сведений о доходах и расходах, об имуществе государственных гражданских служащих, проводим комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Последний социологический опрос, который провели эксперты кафедры социологии Томского государственного университета, показал, что наименее коррумпированной сферой жители нашего региона считают органы власти", - рассказал глава региона.