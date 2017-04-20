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Строительство логопарка для сибирских транспортных компаний перенесли на осень 2017 года

Сибирь
20 апреля, 10:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, апреля. /ТАСС
Процедура подготовки нормативно-правовой базы заняла больше времени, чем ожидалось
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НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Сроки строительства промышленно-логистического парка "Восточный" под Новосибирском, который призван повысить конкурентоспособность транспортных и экспедиторских компаний Сибири, перенесены с весны на начало осени 2017 года. На стоимости проекта это не скажется, сообщил ТАСС в четверг президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов.

"Сроки немного сдвинулись. Весной начнутся проектно-изыскательские работы. Я думаю, что где-то осенью начнется строительство инфраструктурных объектов, в первую очередь дороги", - сказал он.

По словам Максимова, 14 апреля губернатор Новосибирской области издал распоряжение о выделении под строительство участка площадью около 40 га.

Максимов объяснил перенос сроков тем, что подобный масштабный проект реализуется в регионе впервые, поэтому процедура подготовки нормативно-правовой базы заняла больше времени, чем ожидалось.

Инициаторами проекта выступают Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Финансировать его будут за счет частных инвестиций, их объем оценивается в 920 млн рублей. "Восточный" должен выйти на проектную мощность к концу 2020 года, окупить проект инвесторы рассчитывают за 8 лет.

На участке площадью около 40,7 га планируется построить склады общей площадью порядка 49 тыс. кв м, контейнерные площадки площадью 88 тыс. кв. м, а также стоянки и гаражные боксы для грузового транспорта. Как ожидается, парк станет опорным пунктом для транспортных компаний всего сибирского региона. Кроме того, он должен освободить Новосибирск от избыточной складской инфраструктуры и разгрузить улично-дорожную сеть.

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