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В Новокузнецке открыли частный медцентр за 3,7 млрд рублей

Сибирь
20 апреля, 12:26 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
В учреждении в том числе можно будет получить помощь по ОМС
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КЕМЕРОВО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Многопрофильный клинический центр Grand medica открылся в четверг в Новокузнецке. Инвестиции в проект одного из крупнейших в России негосударственных медучреждений, где в том числе можно будет получить помощь по ОМС, составили 3,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Гранд Медики" Роман Говор.

"Инвестиции в строительство центра составили 3,7 млрд рублей", - сказал он. Как ранее сообщал ТАСС, в 2015 году вложения в центр оценивались в 2,8 млрд рублей - Говор пояснил, что эта оценка была предварительной. "Кроме того, в ходе реализации проекта мы приняли решение закупать более технологичное оборудование. Плюс, на разницу в первоначальных оценках и итоговых вложениях сыграла курсовая разница", - отметил он.

Как сказали ТАСС в администрации региона, в Новокузнецке открыт "крупнейший подобный центр мирового уровня за Уралом по качеству оказания медицинских услуг и комфорту". "Инвесторы за свой счет практически заново построили здание: было выкуплено здание, построенное под торговый центр, проведена реконструкция и перепланировка с учетом всех требований", - добавил собеседник агентства.
Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, принявшая участие в открытии медцентра, сообщила журналистам в Новокузнецке, что медучреждение построено "в соответствии с европейскими стандартами и не уступит никакой больнице за границей".

"Сегодня министерство здравоохранения РФ берет линию на развитие частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения и вообще в сфере социальных услуг, - отметила Яковлева. Для нашего пациента, самое главное, это увеличивает доступность и качество оказания медицинских услуг".

"Умная больница"

Медучреждение площадью около 20 тыс. квадратов включает в себя поликлинический комплекс, рассчитанный на 160 тыс. посещений в год, клинико-диагностический центр, 5 операционных блоков, дневной и круглосуточный стационары, реабилитационный и офтальмологический центры. Медпомощь будет оказываться по таким направлениям, как сердечно-сосудистая хирургия, ортопедия, офтальмология, оториноларингология, нейрохирургия, урология, гинекология. Управление всеми инженерными коммуникациями осуществляется специальной системой - "умная больница", которая позволяет с помощью компьютера регулировать температуру, влажность, освещенность, очистку воздуха и т.д.

"Лечение в новом медицинском центре будет доступно всем жителям региона, определенный объем медицинской помощи можно будет получить в рамках обязательного медицинского страхования", - уточнили в медцентре. Как сообщал ТАСС, согласно проекту, ожидается, что частные клиенты займут около 40%, пациенты ОМС - 30%, ДМС - 30%. В обладминистрации добавили, что перед больницей стоит задача в ближайшее время получить лицензию на оказание высокотехнологичной медпомощи и в дальнейшем работать по федеральным квотам.

Образование и господдержка

В медцентр уже приняты почти 200 медиков, привлечены специалисты из соседних регионов - Новосибирск, Томск, Алтайский край. "Врачи прошли стажировку в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом. В перспективе планируется обмен опытом со специалистами Германии, Кореи, Китая, Израиля, Нидерландов. К 2019 году численность работников превысит 550 человек", - отметили в администрации. На базе больницы совместно с образовательными учреждениями региона собираются открыть центр непрерывного медобразования с участием ведущих мировых специалистов.

Проект медцентра в январе 2016 года был включен в перечень инвестпроектов Кемеровской области. Компании предоставляется господдержка - освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 4 года (с возможностью продления на 5 лет).

Инвестором медцентра выступает компания "Инрусинвест". Ее собственник - бизнесмен Александр Говор, который также совместно с еще одним бизнесменом Юрием Кушнеровым владеет компанией "Нефтехимсервис", строящей нефтеперерабатывающий завод в Кузбассе. Девелоперская компания "Инрусинвест" развивает также через дочерние предприятия по франшизе сеть АЗС "Лукойл" в Кемеровской области, а также сеть франчайзинговых ресторанов McDonald's.

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