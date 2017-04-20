Организаторы экспедиции "Байкал - Аляска" создали четыре туристических маршрута

ИРКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Организаторы международной экспедиции "Байкал - Аляска" разработали четыре маршрута для групп поддержки проекта, которые смогут присоединиться к основной команде, планирующей этим летом повторить легендарный путь сибирских купцов на надувном катамаране, сообщил на пресс-конференции руководитель экспедиции Анатолий Казакевич.

"В процессе подбора команды мы выяснили, что многие хотели бы принять участие в экспедиции, но не все готовы путешествовать в таких экстремальных условиях. Поэтому у нас родилась идея создать туристические программы сопровождения для тех людей, которые хотят вместе с нами изучать историю, побывать в местах прохождения пути сибирских купцов, но при этом жить в гостинице и передвигаться привычным транспортом", - сказал он.

По словам Казакевича, для групп поддержки разработаны четыре таких программы, "куда можно прилететь на самолете в даты прохождения катамарана и совместно с основной командой провести несколько дней, приняв участие в экспедиционной работе": Байкал, Якутия, Камчатка с островом Беринга и Аляска.

Туристическое будущее проекта

Востребованность туров сопровождения говорит о том, что экспедиция, задуманная изначально как историко-географический проект, становится зонтичным туристическим брендом, считает руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

"Это также доказывает тот факт, что туризм в Иркутской области возможен не только на берегу Байкала, но и на других территориях, в частности на реке Лена", - считает она. По ее словам, на прошлой неделе в Вашингтоне по линии представительства Ростуризма в Канаде была проведена презентация туристических возможностей России, в том числе был представлен проект "Байкал - Аляска".

Иркутские власти считают экспедицию значимой с точки зрения имиджа и узнаваемости области. "Проект уникальный - впервые за 150 лет будет пройден исторический маршрут. И нам особенно приятно, что наши земляки готовы на такой без преувеличения героический поход - пройти от Иркутска до Америки на надувном катамаране", - отметил зампред правительства региона Антон Логашов.

Маршрут и участники

Предполагается, что весь маршрут протяженностью более 11 тыс. км пройдет единой нитью через шесть российских регионов, от Иркутска до Анкориджа (США, штат Аляска) на катамаране яхтенного класса. 30 мая участники экспедиции выдвинутся из Иркутска по озеру Байкал до Северобайкальска (Бурятия), преодолев перевал на грузовике, продолжат путь по реке Лена до Якутска, затем еще 1,5 тыс. км - вверх по течению рек Алдан и Мая до Джугжурского хребта, где предстоит еще одна перевозка до берега Охотского моря. Самая экстремальная часть маршрута приходится на Охотское и Берингово моря до американского города Датч-Харбор.

"Частичная смена экипажа будет в городах Северобайкальск, Якутск, Охотск, Петропавловск-Камчатский, Датч-Харбор, через которые пролегает маршрут. На каждом этапе будет участвовать от 6 до 8 человек. Всего в экспедиции примут участие порядка 20-25 путешественников: это жители Москвы, Ростова-на-Дону, Иркутска, Якутска, Камчатки. Мы также подбираем сейчас членов экипажа в Америке, хотелось бы, чтобы состав экспедиции был международный", - добавил Казакевич.

Историко-географическая экспедиция включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. Проект также приурочен к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений России и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи, получил поддержку Русского географического общества, Минвостокразвития России. Генеральным информационным партнером экспедиции является агентство ТАСC.