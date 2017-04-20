Для борьбы с паводком в Сибири задействуют беспилотники

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Обильное таяние снега в регионах Сибири пока проходит спокойно, уровень воды в местных реках не критичен. Как сообщили ТАСС в региональных управлениях МЧС, в отдельных районах подтапливаются небольшие дороги и дачные участки, в некоторых зонах подтопления вода уходит.

В районах Новосибирской области, находящихся в зоне подтопления, вода местами убывает. Дежурят шесть групп спасателей, для наблюдения задействованы беспилотники. "В двух районах Новосибирской области - Коченевском и Краснозерском, находящихся в зоне подтопления, уровень воды снизился. Автомобильные дороги в районах области не подтопляются, в зоне риска только выезды из трех населенных пунктов. Ситуация контролируется в том числе с воздуха", - сказал ТАСС представитель регионального ГУ МЧС.

В частном секторе города Обь, находящегося рядом с Новосибирском, вода начала подтоплять жилые дома, в связи с этим ремонтируется дамба. "Подтопило порядка 20 участков в частном секторе из-за того, что в нескольких километрах нарушена искусственная дамба, а вода приходит со стороны соседнего поселка Алексеевка. Дома там построены недавно, но некоторые уже заселены, сейчас туда направлены специалисты для решения проблемы. По нашим прогнозам, критической ситуации не должно возникнуть", - отметили в МЧС.

На Алтае обстановка стабилизируется

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю, обстановка в ранее подтопленных районах стабилизируется. Так, в городе Рубцовске, где с 14 апреля действует режим ЧС, остаются подтопленными 136 частных дома (в среду было 142 - прим. ТАСС), в селе Красногорское Красногорского района, в котором 16 апреля из-за обильного снеготаяния и осадков произошло резкое повышение уровня в реке Чапша, вода уходит с территории приусадебных участков. В Красногорском, как и в Рубцовске, социально-значимых объектов в зоне подтопления нет. Транспортное сообщение и энергообеспечение населения не нарушено.

В Алтайавтодоре ТАСС рассказали, что на данный момент паводковыми водами размыт участок дороги вблизи села Ракиты Топчихинского района. "Нет транзитного проезда от райцентра Павловск до райцентра Топчиха", - добавили в учреждении. В управлении уточнили, что также снято веденное ограничение движения по 3 участкам дорог в Солтонском, Красногорском районах из-за разлива местных рек.

В Томской области ожидают вторую волну

В Томской области пока подтапливает только небольшие автодороги. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате повышения уровня воды в Оби у села Никольское образовались переливы на четырех участках автодороги между населенными пунктами Иштан и Никольское общей протяженностью 200 метров. Наибольшая глубина перелива составляет 50 см. Дорога в проезжем состоянии для грузового транспорта, жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено.

По данным Томского гидрометцентра, в ближайшие дни на Оби продолжится подъем уровня воды у райцентра Молчаново, из-за чего возможен перелив еще двух трасс. Как рассказал ТАСС замгубернатора региона по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, вторая волна паводка, когда пойдут талые воды, в регионе ожидается в мае.

"Готовимся, как и положено, к самому серьезному сценарию, как будет на самом деле - пока с уверенностью говорить нельзя, но, скорее всего, чуть сложнее", - пояснил он.