Томские создатели "Бессмертного полка" занялись поиском пропавших на войне солдат

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Томские создатели "Бессмертного полка" с этого года организовали отдельный от основного движения Центр поисковой работы. Входящие в него волонтеры помогают родственникам в поисках без вести пропавших солдат, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сопредседатель совета межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк", один из его основателей Сергей Колотовкин.

"Бессмертный полк" перестал быть только колонной 9 мая. Это движение всколыхнуло интерес людей к своей личной семейной истории, им стало важно знать, кто был их дед или прадед. Отвечая на такой запрос, когда люди обращаются за помощью в розыске информации про своих солдат, мы в этом году запустили при нашем движении Центр поисковой работы", - сказал он.

Для получения помощи необходимо заполнить анкету на сайте. Центр помогает организовать работу, подсказывает направление поисков, составляет запросы в архивы, связывает с поисковиками.

Сейчас в работе находится порядка 100 запросов. Уже есть положительные результаты: к примеру, жительнице Новосибирска помогли разыскать могилу пропавшего дедушки - ее нашел поисковый отряд города Кирова.

В Центре работают в основном волонтеры. Небольшого гранта хватило только на зарплату куратору: около 9-10 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, на сайте "Бессмертного полка" уже несколько лет работает проект "Народная летопись". Сейчас она насчитывает почти 400 тысяч историй о солдатах Великой Отечественной войны, написанных их родственниками.