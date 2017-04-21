Пять лесных пожаров площадью 1,2 тыс. га тушат в Забайкалье

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ЧИТА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Два лесных пожара действуют и еще три локализованы в Забайкальском крае, их общая площадь - 1,2 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.
"По данным на утро пятницы, в Забайкалье действуют два лесных пожара вблизи населенных пунктов Бурукан и Амазар на общей площади 60 га. Кроме того, три лесных пожара возле поселений Будюмкан, Чалбучи и Мангидай локализованы на общей площади 1,15 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в пресс-службе.
Тушением огня занимаются 93 человека, в том числе 61 парашютист-десантник. Задействовано шесть единиц техники. Авиамониторинг проводят три самолета Cessna.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин заявил, что Забайкальский край по частоте возникновения лесных пожаров превратился в проблемную территорию. Частота возгораний, по его мнению, связана с бездействием местных властей и недостаточно активной работой с населением. Однако, по словам губернатора региона Натальи Ждановой, власти не допустят повторения трагических событий 2015 года, когда лесные пожары уничтожили 174 жилых дома и погибли десять человек.
С 4 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.