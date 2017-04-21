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Власти Новосибирска банкротят 15 застройщиков, задолжавших за аренду более 180 млн руб.

Сибирь
21 апреля, 8:37 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, апреля. /ТАСС
Три компании - "НСК "Авантаж", "СЭФ-Инвест", "Интерпоток" - арендовали земельные участки для жилищного строительства, но не завершают его и должны не только мэрии, но и гражданам, вложившим деньги
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© Виталий Невар/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска подала заявления о банкротстве 15 компаний, которые арендовали у муниципалитета землю для строительства недвижимости, в том числе трех застройщиков жилых домов. Общая сумма долга перед муниципалитетом за аренду составляет 184 млн рублей.

"Три компании - "НСК "Авантаж", "СЭФ-Инвест", "Интерпоток" - арендовали земельные участки для жилищного строительства, но не завершают его и должны не только мэрии, но и гражданам, вложившим деньги. Остальные организации арендовали землю под строительство других объектов недвижимости. В связи с наличием задолженности по арендным платежам у большинства организаций участки были изъяты", - приводит пресс-служба слова начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского.

Согласно данным Арбитражного суда Новосибирской области, больше всего за аренду задолжала компания "НСК "Авантаж", которая занимается строительством жилого комплекса "Солнечный берег" - свыше 60 млн рублей. "СЭФ- Инвест", который строит дом на улице Красина с 2005 года, должен муниципалитету почти 20 млн рублей, "Интерпоток", возводящий дом на ул. Дуси Ковальчук более 8 лет, - 6 млн рублей.

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