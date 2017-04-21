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Пострадавшим от засухи в 2016 году аграриям в Забайкалье выделят 63 млн руб.

Сибирь
21 апреля, 10:07 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
В 2016 году гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади 69,4 тыс. гектаров, ущерб от недобора урожая оценен в 1,1 млрд рублей
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© Сергей Медведев/ТАСС

ЧИТА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Дополнительные 63 млн рублей будут направлены аграриям в Забайкальском крае, пострадавшим в 2016 году от жесточайшей засухи, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального кабмина.

"По поручению губернатора Натальи Ждановой в мае забайкальским аграриям выделят 63 млн рублей на частичное покрытие ущерба, причиненного в результате ЧС природного характера. Средства будут перечислены пострадавшим хозяйствам из расчета на один гектар погибших и списанных сельскохозяйственных культур", - сказали в Минсельхозе края.

По данным властей, всего для обеспечения весенне-полевых работ в 2017 году из федерального и краевого бюджетов аграриям Забайкальского края направят около 385 млн рублей. По словам замминистра сельского хозяйства региона Ирины Малакшиновой, аграриям края уже выплачена несвязанная поддержка - 98,9 млн рублей, из них 39,9 млн рублей из федерального бюджета, 59 млн рублей - из краевого.

"В апреле планируется выплатить еще около 200 млн рублей на несвязанную поддержку, низкопродуктивную пашню и субсидии по животноводству, из них 140 млн рублей из федерального бюджета, 59 млн - из бюджета края", - добавила она.

Ранее сообщалось, что посевные площади в хозяйствах Забайкальского края в 2017 году увеличат на 2,8% - почти до 205 тыс. га, однако аграриям не хватает 9,1 тыс. тонн семян стоимостью 145,6 млн рублей.

Миллиардный ущерб от засухи

В 2016 году территория Забайкальского края подверглась почвенной и атмосферной засухе. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади 69,4 тыс. гектаров (41% общей посевной площади яровых культур). Ущерб от недобора урожая оценен в 1,1 млрд рублей. После проведения экспертной оценки сумма прямых понесенных затрат составила 350,9 млн рублей.

Ранее директор НП "Союз крестьян Забайкалья" Галын Доржиев сообщил, что, если аграриев края, пострадавших в 2016 году от ЧС природного характера, финансово не поддержат, они не смогут погасить обязательства, принятые в течение года, накормить скот, подготовиться к весенним полевым работам. В результате 151 сельскохозяйственный товаропроизводитель не сможет провести посевные работы на площади более 70 тыс. га, что составляет 41% от общей площади, отметил он. По его словам, нехватка кормов и средств для их заготовки приведет к тому, что животноводы смогут накормить только 340,5 тыс. голов крупного рогатого скота - это 72,5% от общего поголовья.

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