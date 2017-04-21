В пригороде Барнаула подтопило около 30 участков

БАРНАУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Около 30 участков подтоплено в микрорайоне Затон Барнаула из-за повышения уровня реки Обь, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Уровень воды в реке Обь составляет 525 см над нулем водомерного столба (плюс 9 за сутки). Сейчас в микрорайоне подтоплено 29 земельных участков, подтопления жилых домов не зафиксировано. Проезд на остров Шубинский остается перекрытым, движение всех видов автотранспорта осуществляется по понтонному мосту", - сказали в пресс- службе. По данным администрации, накануне была отсыпана дамба в двух точках.

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что в ранее подтопленных территориях - райцентре Красногорское и городе Рубцовск - ситуация стабилизируется.

"В райцентре Красногорское подтопленных приусадебных участков и жилых домов нет. Уровень воды в реке Чапша составляет 578 см (за сутки - падение на 16 см). Прогнозируется дальнейшее понижение", - сказали в ведомстве. Как сообщалось ранее, накануне там оставались подтопленными четыре участка.

По данным МЧС, грунтовые воды постепенно уходят из Рубцовска, на данный момент подтоплен 131 жилой дом (накануне 136 - прим. ТАСС). Работа по откачиванию воды при помощи мотопомп продолжается.