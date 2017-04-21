В пригороде Барнаула подтопило около 30 участков

Более 100 российских военных ЦВО примут участие в Параде Победы в ДушанбеНовости Урала 21 апреля, 11:50
Бывший футболист "Зенита" Кулик подарил клубному музею малиновый пиджакСпорт 21 апреля, 11:39
Третьяк: сборная РФ должна найти золотую середину при формировании состава на ЧМСпорт 21 апреля, 11:33
Секция ВЭО России состоялась на Ялтинском международном экономическом форумеНовости партнеров 21 апреля, 11:29
Третьяк: ФХР хочет провести российский этап Евротура в регионахСпорт 21 апреля, 11:25
Прохоров заявил, что и в дальнейшем будет основным владельцем клуба НБА "Бруклин"Спорт 21 апреля, 11:24
Владимир Кулик нанесет первый символический удар на открытии стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 21 апреля, 11:20
Дворкович предложил ввести для чиновников "право на ошибку"Экономика и бизнес 21 апреля, 11:19
Более 1,5 тыс. военных применили новые формы ведения боя в ходе учений на УралеАрмия и ОПК 21 апреля, 11:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРНАУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Около 30 участков подтоплено в микрорайоне Затон Барнаула из-за повышения уровня реки Обь, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
"Уровень воды в реке Обь составляет 525 см над нулем водомерного столба (плюс 9 за сутки). Сейчас в микрорайоне подтоплено 29 земельных участков, подтопления жилых домов не зафиксировано. Проезд на остров Шубинский остается перекрытым, движение всех видов автотранспорта осуществляется по понтонному мосту", - сказали в пресс- службе. По данным администрации, накануне была отсыпана дамба в двух точках.
В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что в ранее подтопленных территориях - райцентре Красногорское и городе Рубцовск - ситуация стабилизируется.
"В райцентре Красногорское подтопленных приусадебных участков и жилых домов нет. Уровень воды в реке Чапша составляет 578 см (за сутки - падение на 16 см). Прогнозируется дальнейшее понижение", - сказали в ведомстве. Как сообщалось ранее, накануне там оставались подтопленными четыре участка.
По данным МЧС, грунтовые воды постепенно уходят из Рубцовска, на данный момент подтоплен 131 жилой дом (накануне 136 - прим. ТАСС). Работа по откачиванию воды при помощи мотопомп продолжается.