Китайские военные посетят Сибирь для обмена опытом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Делегация Народно-освободительной армии Китая в конце апреля посетит соединения и части Центрального военного округа для обмена опытом. Об этом сообщил официальный представитель округа Ярослав Рощупкин.

"В ходе визита, который начнется 24 апреля, офицеры среднего и младшего командного звена НОАК посетят соединения и воинские части, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, а также Красноярском крае. Гости познакомятся с объектами полевой учебно-материальной базы, поступившими по гособоронзаказу современными образцами военной техники, а также обменяются с российскими коллегами методиками тактической, огневой и горной подготовки", - сказал он.

Визит, который продлится неделю, организован в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год.