Китайские военные посетят Сибирь для обмена опытом

На примере выдр Аляски ученые исследуют восстановление исчезнувших популяцийСоциальная ответственность 21 апреля, 14:52
Хоккеисты Мозякин, Береглазов и Антипин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМСпорт 21 апреля, 14:42
Стартовал посвященный отечественному кино проект "Чапаев"Культура 21 апреля, 14:36
ПГК в I квартале увеличила погрузку в крытых вагонах на Горьковской желдороге на 49%Транспорт 21 апреля, 14:36
Вице-президент "Монако" Васильев: футболисты нашего клуба молоды и ничего не боятсяСпорт 21 апреля, 14:33
Тарпищев: теннисисткам РФ в матче против бельгиек нужно просто показать свой уровеньСпорт 21 апреля, 14:30
Программа по сносу пятиэтажек в Москве будет сдерживать рост цен на жилье в столицеЭкономика и бизнес 21 апреля, 14:17
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сельтой" в полуфинале Лиги ЕвропыСпорт 21 апреля, 14:17
При раскопках в "Артеке" найдена византийская храмовая базилика VI векаОбщество 21 апреля, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Делегация Народно-освободительной армии Китая в конце апреля посетит соединения и части Центрального военного округа для обмена опытом. Об этом сообщил официальный представитель округа Ярослав Рощупкин.
"В ходе визита, который начнется 24 апреля, офицеры среднего и младшего командного звена НОАК посетят соединения и воинские части, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, а также Красноярском крае. Гости познакомятся с объектами полевой учебно-материальной базы, поступившими по гособоронзаказу современными образцами военной техники, а также обменяются с российскими коллегами методиками тактической, огневой и горной подготовки", - сказал он.
Визит, который продлится неделю, организован в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год.