Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китайские военные посетят Сибирь для обмена опытом

Сибирь
21 апреля, 14:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, апреля. /ТАСС
Они познакомятся с объектами полевой учебно-материальной базы, поступившими по гособоронзаказу современными образцами военной техники, а также обменяются методиками с российскими коллегами
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Делегация Народно-освободительной армии Китая в конце апреля посетит соединения и части Центрального военного округа для обмена опытом. Об этом сообщил официальный представитель округа Ярослав Рощупкин.

"В ходе визита, который начнется 24 апреля, офицеры среднего и младшего командного звена НОАК посетят соединения и воинские части, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, а также Красноярском крае. Гости познакомятся с объектами полевой учебно-материальной базы, поступившими по гособоронзаказу современными образцами военной техники, а также обменяются с российскими коллегами методиками тактической, огневой и горной подготовки", - сказал он.

Визит, который продлится неделю, организован в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Избивший сына на улице житель Екатеринбурга заключен под стражу
4
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
5
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 15 человек
6
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
7
Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы
Темы дня
Загрузка...
Реклама