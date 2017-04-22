Врио главы Бурятии: заинтересованность в развитии региона сближает с оппонентами

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Заинтересованность в экономическом развитии региона сближает власть с бизнесом и политическими оппонентами. Такое мнение в разговоре с ТАСС озвучил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов.

"Я за то, чтобы в Бурятии строился бизнес, чтобы улучшилась жизнь, поднимался экономический потенциал, решались социальные вопросы. С этим трудно спорить кому-либо, на этом фоне мы находим общий язык абсолютно со всеми", - сказал он. Врио главы республики отметил, что у него выстроились конструктивные отношения с местными элитами и представителями оппозиции.

"Мне комфортно общаться со всеми, потому что нет накопленного отрицательного опыта. Второе - есть абсолютно понятные мотивы для дальнейшего общения: я за развитие и не делю всех по какой-то принадлежности. <...> Я ориентируюсь на развитие бизнеса, экономики Бурятии, независимо от того, кто этим бизнесом занимается, к какому политическому движению, к какой группе влияния он относится. Вкладываешь в республику, работаешь здесь - у тебя все меры поддержки", - сказал Цыденов.

Бизнес и коммунисты

Врио главы Бурятии добавил, что с момента назначения на должность руководителя республики, успел выстроить доверительные отношения с представителями разных политических партий и религиозными деятелями.

"Хорошие отношения у нас с коммунистами, они представлены в Народном Хурале (парламенте - прим. ТАСС) республики, и у них есть свои проекты в сфере сельского хозяйства. Выстроены отношения с религиозными деятелями, с национальными группами. Я даже не знаю, с кем у меня на сегодня нет сложившихся достаточно конструктивных отношений и намеченных планов работы на перспективу", - пояснил Цыденов.

Ранее заявивший о своем намерении участвовать в сентябре 2017 года в выборах главы Бурятии он отметил, что та работа, которая проводится правительством региона под его руководством сейчас, ее результаты будут оценены жителями республики и скажутся на его предвыборной кампании.

Китайские инвестиции в туризм

В ходе своего выступления на площадке "Россия для азиатских туристов: не только Петербург" в рамках КЭФ Цыденов заявил, что инвестиции китайских бизнесменов в развитие туризма в Бурятии должны в первую очередь приносить доход региону и местным жителям.

"Мы за китайских инвесторов, приветствуем большую интеграцию в экономику региона. Но мы не поддерживаем технологию, когда китайский инвестор строит китайскую гостиницу, на китайском самолете привозит своих туристов, поселяет их в своем же отеле, а потом вывозит", - сказал он.

По словам Цыденова, участие иностранного капитала должно приносить экономический эффект для региона и местного населения. Врио главы Бурятии напомнил, что в республике сейчас перезапускается проект по развитию туристической особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань": она переходит в управление администрации региона, и местные власти предлагают участие, в том числе бизнесу из Китая.

Ранее Цыденов сообщал, что сегодня уже есть заинтересованные в проекте инвесторы из КНР.

ОЭЗ "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году. Она расположена в 110 км от Улан-Удэ и занимает более 3,5 тыс. га на левом берегу Байкала. В 2016 году Бурятию посетили порядка 1 млн туристов. Более 10% из них - иностранцы, большая часть из которых - гости из Китая и Монголии.

Что уже сделано

Цыденов был назначен врио главы Бурятии 7 февраля 2017 года, до этого, с июня 2012 года, он занимал пост заместителя министра транспорта РФ. За два с лишним месяца руководства регионом ему удалось привлечь федеральные средства на ремонт дорог в Улан-Удэнской агломерации (Улан-Удэ и прилегающие Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский, Заиграевский районы Бурятии).

На эти цели регион получит в 2017 году 625 млн рублей, такую же сумму выделят из бюджета республики. "То есть мы добились того, чтобы регион попал в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги", рассчитанную до 2025 года", - пояснил врио главы Бурятии.

Команде Цыденова также удалось добиться получения 309 млн рублей из федерального бюджета на компенсацию потерь в связи с прошлогодней засухой. Еще 328 млн рублей в 2017 году получит столица Бурятии - город Улан-Удэ: летом начнутся работы по реконструкции очистных сооружений. Ранее существовал риск, что средства выделят только через год - из-за позднего срока подачи заявки и подготовки документации.

"Кроме того, Улан-Удэ включен в перечень территорий, которым дается право заявляться на субсидирование региональных (авиационных - прим. ТАСС) маршрутов из Владивостока, Хабаровска, Читы, Иркутска. Сейчас восемь маршрутов заявились на субсидирование стоимости. Они находятся на рассмотрении в Митрансе России, Росавиации. Надеемся, что будет поддержка", - сообщил Цыденов.

По его словам, решена также проблема внутрирегионального авиасообщения. "Мы сейчас приняли решение, обеспечим связанность территорий - у нас с мая должны полететь два рейса в северные районы - в Таксимо и Нижнеангарск - по цене в 6-7 тыс. рублей".

Еще одно направление - работа по снижению энерготарифов как для населения, так и для юридических лиц. Цыденов пояснил, что стоимость электричества сильно влияет на развитие туристической инфраструктуры на Байкале.

"Там нельзя топить углем, гостиницы - на электроотоплении. И при таком периоде холодов, которые есть у нас, гостиницы несут большие расходы", - отметил он.

Кроме того, врио главы Бурятии рассказал о строительстве в международном аэропорту "Байкал" новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью около 4 млрд рублей: этот проект принес большое количество заказов для местных строительных компаний.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.