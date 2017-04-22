Глава Тувы: большие стройпроекты нужны в качестве основных антикризисных мер

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Большие строительные проекты в регионах должны стать основным элементом антикризисных программ, на основе которых будет развиваться предпринимательская среда, заявил ТАСС глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"В кризисное время нам нужно строить дороги, но только на государственные деньги, на стратегические, программные бюджетные средства. А уже после появившейся инфраструктуры требовать от регионов, чтобы вокруг строилась среда, в том числе предпринимательская. Считаю, первая главная антикризисная программа - необходимость в больших стройках", - сказал Кара-оол.

В качестве исторического примера он привел ГОЭЛРО - государственный план электрификации России после революции 1917 года, положивший начало индустриализации страны.

В разрезе регионов он отметил, что инфраструктура должна развиваться гармонично и равномерно во всех соседних регионах.

"Граждане России должны себя чувствовать одинаково: что в Новосибирске, что в Туве. Населяя приграничную территорию, люди в полной мере бы ощущали себя защищенными госгарантиями социального плана, бытом, обустроенностью. Чтобы мог человек добраться до столицы на самолете или отправить груз за относительно низкую стоимость, а не преодолевать героическим образом ограничения, которые есть", - подчеркнул Кара-оол.

Тува является одним из немногих российских регионов, где нет железной дороги, проект магистрали Курагино - Кызыл пока остается нереализованным. Основные грузоперевозки осуществляются грузовым транспортом от ближайших станций в Красноярском крае или Хакасии. Из основного аэропорта Тувы осуществляются рейсы в Красноярск, Иркутск и Новосибирск.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.