Губернатор Красноярского края: регион нуждается в удвоении объемов дорожного фонда

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Красноярскому краю ежегодно требуется на строительство, ремонт и содержание дорог порядка 35 млрд рублей - примерно вдвое больше, чем есть сейчас. Об этом сообщил, выступая на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), глава региона Виктор Толоконский.

"Объем бюджетных инвестиций в дорожную инфраструктуру примерно вдвое меньше, чем необходимо. Мы вкладываем в год порядка 16-17 млрд рублей, а нам по-хорошему надо 35 млрд рублей", - сказал Толоконский.

Он отметил, что прирост дорожного фонда составляет 1,5-2 млрд рублей в год, однако, этого, по мнению красноярского губернатора, недостаточно. По словам Толоконского, региону не хватает мостов, дорожных развязок и других сооружений.

Для привлечения инвестиций в эту сферу, в том числе по принципу государственно-частного партнерства, Красноярский край заключил на форуме соглашение о сотрудничестве с государственной компанией "Российские автомобильные дороги".

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.