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Проведение газа в Красноярск обойдется в 30-35 млрд рублей

Сибирь
22 апреля, 13:05 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский отметил, что схема газификации региона уже подготовлена и ждет утверждения правительством края и "Газпромом"
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Проведение газа в Красноярск обойдется приблизительно в 30-35 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

"Это процесс небыстрый, это огромные инвестиции. Я могу их примерно оценить в 30-35 млрд рублей. Это только довести газовую трубу до Красноярска", - сказал Толоконский.

Он отметил, что схема газификации края подготовлена и ждет утверждения правительством края и "Газпромом". Ориентировочно до конца первого полугодия 2017 года она должна быть утверждена.

"Где-то во втором полугодии мы начнем активный диалог с руководителями "Газпрома" уже по срокам, по планам включения этой программы в инвестиционную программу "Газпрома". Надеюсь, в этом году мы подпишем протокол о намерениях, обозначим эти сроки, обозначим ответственность региона", - сказал Толоконский.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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