Власти Забайкалья прогнозируют с начала мая ухудшение ситуации с лесными пожарами

ЧИТА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкалья, которое уже несколько лет страдает от природных пожаров, ожидают ухудшения обстановки с начала мая. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер краевого правительства Александр Кулаков.

"На майских праздниках прогнозируется потепление до 15-18 градусов, что может привести к увеличению числа лесных пожаров", - сказал первый вице-премьер, призвав жителей региона не разводить костры во время пикников. Он подчеркнул, что человеческий фактор остается главной причиной возгораний - виновниками природных пожаров являются жители, которые устраивают запрещенные сельскохозяйственные палы, браконьеры и граждане, которые неосторожно обращаются с огнем.

Начальник регионального ГУ МЧС Александр Сидоров, в свою очередь отметил, что с начала пожароопасного периода в крае выявлены 48 виновников лесных пожаров и 97 поджигателей сухой травы, возбуждено три уголовных дела, составлено 259 административных протоколов.

По данным Кулакова, с начала пожароопасного периода в крае зарегистрировано 194 лесных пожара, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее: в 2016 году их на эту дату было лишь 53. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 17,1 тыс. га, из которых 12,4 тыс. - лес. Это также значительно превышает показатели 2016 года, когда на аналогичный срок в регионе общая площадь, пройденная огнем, составляла 2,1 тыс. га, из которых лес - 1,3 тыс. га. Столь существенные изменения, по мнению первого вице-премьера, в том числе, связаны с тем, что пожароопасный период в крае в этом году начался значительно раньше.

Представитель краевого правительства отметил, что у региона достаточно сил и средств для борьбы со стихией. В Забайкалье переброшены 130 парашютистов-десантников из федерального резерва, задействовано три вертолета Ми-8, два из которых оборудованы водосливными устройствами. Самолеты авиации МЧС готовы вылететь в регион по первой просьбе, но их пока не применяют из-за погодных условий - низкой температуры и льда на озере Кенон в Чите, который не позволяет самолетам-амфибиям забирать воду.

На прошлой неделе Заксобрание Забайкалья в первом чтении приняло законопроект об изменениях в бюджете края, которые, в том числе, предусматривают выделение 70 млн рублей субсидии госучреждению "Забайкаллесхоз" для борьбы с лесными пожарами. Кроме того, на 30 млн рублей пополнен резервный фонд краевого правительства. Кулаков добавил, что в конце мая - июне власти региона ожидают, что федеральный центр перечислит 108 млн рублей задолженности за прошлогодний пожароопасный сезон.

Проблемная территория

В 2015 году леса в Забайкалье начали гореть в марте, а потушить их удалось лишь в августе. Ущерб тогда составил почти 430 млн рублей. Около 3,6 млн кубометров леса сгорело или было повреждено. Огонь уничтожил 174 жилых дома, десять человек погибли, 48 пострадали, 562 остались без крова.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин сообщил, что Забайкальский край по частоте возникновения лесных пожаров превратился в проблемную территорию. Частота возгораний, по его мнению, связана с бездействием местных властей и недостаточно активной работой с населением.

По данным Минприроды Забайкалья на утро понедельника, лесные пожары в регионе не зарегистрированы. За выходные в крае потушили десять очагов площади 763 га.