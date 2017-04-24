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Ученые из Красноярска изобрели наночастицы, ускоряющие рост семян и растений

Сибирь
24 апреля, 9:23 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, апреля. /ТАСС
При обработке наночастицами существенно увеличились всхожесть семян злаковых, а также количество и длина корней экспериментальной группы растений
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КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Ученые Красноярского государственного аграрного университета и специалисты Сибирского отделения Российских академии наук (СО РАН) изобрели биогенные наночастицы, ускоряющие рост семян и растений. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Исследователи Красноярского государственного аграрного университета совместно с учеными Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр" СО РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН) впервые в России использовали биогенные наночастицы на основе железа для размножения и защиты сельскохозяйственных культур. Применение разработки позволило существенно ускорить развитие корневой системы, а также усилить защиту семян от возбудителей болезней растений", - говорится в сообщении.

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Опыты показали, что при обработке наночастицами существенно увеличилась всхожесть семян злаковых, а также в несколько раз увеличилось количество и длина корней экспериментальной группы растений. "Мы впервые наблюдаем такой необычный и положительный эффект влияния наночастиц на корневую систему растений. Подчеркну, что обработка растений экологически безопасна, так как мы используем частницы, подобные тем, которые при определенных условиях образуются в почвах", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта, главного научного сотрудника ФИЦ КНЦ СО РАН Юрия Гуревича.

По словам проректора Красноярского государственного аграрного университета Валентины Бопп, созданная технология позволит снизить пестицидную нагрузку, благоприятно повлияет на себестоимость производства зерна и безопасность продукции.

Проект получил поддержку краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Environmental Progress and Sustainable Energy. В ближайшее время ученые приступят к полевым испытаниям разработки. Ожидается, что в 2018 году проект будет представлен потенциальным инвесторам.

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