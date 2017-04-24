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Во всех районах Тувы создадут кадетские классы

Сибирь
24 апреля, 10:47 UTC+3 КЫЗЫЛ КЫЗЫЛ 24, апреля. /ТАСС
Школьников будут готовить к поступлению в Кызыльское президентское кадетское училище
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КЫЗЫЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Кадетские классы создадут в каждом из 17 районов Тувы для подготовки школьников к поступлению в Кызыльское президентское кадетское училище (КПКУ). Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В каждом из 17 районов республики будет открыт кадетский класс, который станет начальным звеном в процессе поиска и подготовки к поступлению в КПКУ школьников, мечтающих учиться в престижном училище", - отметили в пресс-службе.

Как сообщила заместитель министра образования республики Светлана Ощепкова, с помощью кадетских классов предполагается сделать качественное образование более доступным для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

"Желающих отдать своих детей в президентское училище очень много. В прошлом году, например, на 239 мест было подано более 800 заявлений. Казалось бы, выбор неограниченный у приемной комиссии. Но проблема в том, что наименее подготовленными к учебе в элитной школе, где требования к знаниям и здоровью учащихся очень высоки, оказывается как раз та категория детей, на которых рассчитано училище, - из неблагополучных семей, с трудной жизненной ситуацией", - отметила Ощепкова.

Кадетские классы откроются в районных центрах с 1 сентября. Планируется, что они будут профильными, с учетом территориальных особенностей. К примеру, в приграничных районах, где есть возможность привлекать к учебно-воспитательной работе военнослужащих пограничных застав, это классы будущих пограничников. В других муниципалитетах классы могут специализироваться на профессиях спасателей, пожарных, полицейских.

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